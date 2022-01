Offensivspieler Nene Dorgeles kommt leihweise zur SV Guntamatic Ried

„Nach der Verletzung von Seifedin Chabbi haben Sport-Vorstand Wolfgang Fiala und ich in Absprache mit unserem Trainerteam mögliche Optionen geprüft. Dabei gab es jetzt die Chance, mit Nene Dorgeles einen dynamischen und torgefährlichen Offensivspieler von Red Bull Salzburg für das Frühjahr auszuleihen. Nene wird mit seinem Tempo und seiner Flexibilität unseren bereits sehr gut aufgestellten Kader zusätzlich bereichern“, betont Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried.

„Ich bin glücklich und fühle mich geehrt, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung bei der SV Ried gehen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich in Ried die nötige weitere Erfahrung sammeln kann. Ich werde in den nächsten Monaten mein Bestes für den Erfolg des Vereins geben“, sagt Nene Dorgeles.

In der laufenden Saison erzielte der 19-Jährige in der Zweiten Liga für den FC Liefering in 16 Spielen acht Tore, sieben weitere Treffer bereitete er vor. Dort kam er vor allem Linksaußen und als Mittelstürmer zum Einsatz.