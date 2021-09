ÖFB-Cup: SV Ried nach 3:1 bei Vorwärts Steyr weiter

Die Rieder haben in der 2. Runde des Cups gegen Zweitligist Vorwärts Steyr nichts anbrennen lassen. Am Ende setzten sich die Innviertler mit einem 3:1-Auswärtserfolg durch. Satin (27.), Pomer (49.) und Meisl (64.) brachten die SV Ried in Führung. Ikwuemesi (80.) erzielte aufseiten der Gastgeber den Ehrentreffer.