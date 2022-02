32 Tage Vorbereitung müssen genug sein: Morgen wird es für Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried im Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt ernst. Trainer Robert Ibertsberger gibt sein Pflichtspieldebüt, bei dem seine neuen Ideen schon zu sehen sein sollen. "Wir setzen einige Sachen schon besser um, haben in der Vorbereitung gezeigt, dass wir eine Entwicklung in der neuen Systematik gemacht haben", sprach Ibertsberger die Umstellung von der Dreier- auf die Viererkette an.