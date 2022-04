Nutz über den Becherwurf: "Ich habe nicht viel daraus gemacht"

Dass das Derby nicht nach 20 Minuten abgebrochen werden musste, dafür muss sich der LASK bei Stefan Nutz bedanken: Bei der Jubeltraube nach dem 2:0 wurde Rieds Regisseur von einem von der Ost-Tribüne geworfenen Becher am Kopf getroffen. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca unterbrach das Derby und schickte die Mannschaften in die Kabinen.

"Ich habe es erst im Kabinentrakt erfahren", erzählte Ried-Trainer Robert Ibertsberger. "So ein Becherwurf ist nicht irgendwas. Es ist kein gutes Zeichen für den Fußball." Die Rieder legten es nicht auf einen Abbruch an. "Wenn der Spieler liegen bleibt, bleibt keine andere Möglichkeit als der Spielabbruch", erklärte Ciochirca. Er erinnerte an den Becherwurf kürzlich in Bochum, als der Schiedsrichterassistent nicht mehr weiter machen konnte.

Nutz dachte nicht daran, abzutreten. "Ich habe nicht viel daraus gemacht und geschaut, ob ich zu bluten beginne", sagte der 30-Jährige. "Die Szene spricht für sich. Ich weiß nicht, was Leuten einfällt, die so etwas machen. Wenn ich Leute mit einem Becher bewerfe, kann das blöder ausgehen."

In der 75. Minute musste Nutz wegen Schwindelgefühlen ausgewechselt werden. "Ich habe in der zweiten Hälfte einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, vielleicht ist mir davon schwindelig geworden."

"Verhalten unentschuldbar"

Für den LASK wird die Szene ein Nachspiel haben. "Ein solches Verhalten ist unentschuldbar und hat in unserem Stadion nichts verloren. Wir sind bereits dabei, die Bilder unserer Überwachungskameras auszuwerten, um den Täter, der sich im Sitzplatz-Sektor auf der Ost-Tribüne befand, auszuforschen", erklärte LASK-Geschäftsführer Andreas Protil, der sich nach dem Schlusspfiff bei Nutz entschuldigte. "Sobald wir wissen, wer dafür verantwortlich ist, werden wir dafür sorgen, dass derjenige ein Stadionverbot bekommt." Die Chancen auf die Ausforschung sind erhöht, weil auf der Ost-Tribüne weniger Bewegung herrscht als im Fan-Sektor hinter dem Tor. Der Klub wird von der Bundesliga eine Strafe ausfassen – und sich wohl beim Täter schadlos halten. Protil: "Der LASK behält sich weitere rechtliche Schritte vor." (mag)