Auf Wolfgang Fiala wartet in den kommenden Wochen keine einfache Aufgabe: Anfang des Jahres trat der 33-Jährige als neuer Sportchef bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried an – gleich in seiner ersten richtigen Transferphase im kommenden Sommer dürfte bei den Innviertlern kein Stein auf dem anderen bleiben. Bei zehn Spielern läuft der Vertrag aus, mit Marco Grüll (zu Rapid) gibt es zudem bereits einen fixen Abgang.