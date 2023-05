Noch fünf Runden: Darum schafft die SV Ried den Klassenerhalt

Die SV Ried kickt die entscheidende Phase der Fußball-Bundesliga heute bei Austria Lustenau (17 Uhr) an: Die Innviertler gehen als Schlusslicht der Qualifikationsgruppe in die finalen fünf Runden, auf den Vorletzten Altach fehlt nur ein Punkt. Darum schaffen die Wikinger den Klassenerhalt:

Die Form: Die Innviertler warten seit sechs Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg – und trotzdem zeigte die Formkurve in den vergangenen Wochen nach oben: In den jüngsten drei Partien ist Ried ungeschlagen geblieben, auch Einsatz und spielerische Leistung stimmen positiv. " Die Gier, einen Sieg zu holen, ist groß", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft, der heute auf Philipp Pomer verzichten muss. Für den 25-Jährigen ist die Saison wegen eines Muskelfaserrisses wohl vorbei.

Der Spirit: In der Abstiegsrunde hat seine Elf bis dato lediglich beim 1:3 daheim gegen Hartberg enttäuscht. Es war ein Weckruf zur richtigen Zeit: "Intern gab es eine klare Ansage. Außerdem haben wir zuletzt mit der Auflösung von Kingsley Michael gezeigt, dass wir keine Energie in Spieler verschweden, die nicht alles für den Klub geben", sagt Sport-Vorstand Wolfgang Fiala. Der Zusammenhalt ist klar zu spüren: Vor den Trainings machen sich Rieds Betreuer mit einer Runde Teqball warm, ein Mannschaftsabend nach der Wattens-Partie hat das Team noch einmal enger zusammengeschweißt.

Die Fans: Trotz Kritik an der Vereinsführung war die Unterstützung der Anhänger zuletzt vorbildhaft. "Es war ein schönes Gefühl, dass uns die Fans trotz des späten Ausgleichs gegen Lustenaz gefeiert haben. Wir sind alle in der gleichen Situation. Die Fans geben uns extrem viel Kraft", sagt Verteidiger Tin Plavotic. In der Zuseherstatistik liegen die Innviertler (4500 Fans) aktuell knapp hinter Altach – es wäre wohl verkraftbar, wenn die Vorarlberger am Saisonende nur in dieser Tabelle vor Ried liegen.

