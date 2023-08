Die SV Ried verpasste den Befreiungsschlag

Elfmeter: In der 85. Minute glich Reinhard Young (re.) für die Admira aus.

Das Warten auf den ersten Heimsieg seit 15. Oktober 2022 (1:0 gegen Rapid) geht auch in der 2. Fußball-Liga weiter. Absteiger SV Guntamatic Ried kam am 34. Geburtstag von Trainer Maximilian Senft gegen die Admira vor 2750 Zuschauern in der Innviertel Arena über ein 2:2-(2:1)-Unentschieden nicht hinaus. Das ist extrem bitter, zumal die "Wikinger", bei denen der 19-jährige Mittelfeldmann Jonas Mayer debütiert hatte, eine 2:0-Führung aus der Hand gaben.

"Wir müssen uns vorwerfen, dass wir den Sack nicht zugemacht haben. Mit den bisherigen Resultaten sind wir nicht zufrieden, wir sind im Umbruch und noch nicht fertig. Die Einstellung war hervorragend, wir haben alles für den Verein gegeben", sagte Senft.

Zwei Zugänge trugen sich beim zweiten Saison-Remis (nach dem 1:1 beim FAC) in die Schützenliste ein. Nik Marinsek staubte nach Stangenschuss von Gontie Diomande aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (24.), Mark Grosse sollte kurz darauf mit einem glänzenden Freistoß unter die Latte das 2:0 nachlegen (32.).

Für einen weiteren "Neuen" war es hingegen kein erfreulicher Abend. Fabian Wohlmuth verursachte (vollkommen überflüssig) mit einem Foul an Lukas Malicsek jenen Elfmeter, der den Niederösterreichern spät einen etwas schmeichelhaften Punkt bescherte. Reinhard Young versenkte den Ball zum 2:2 (85.).

Aber auch die Innviertler hätten einen Strafstoß bekommen müssen. In der 57. Minute brachte Patrick Schmidt Arjan Malic zu Fall, doch die Pfeife von Schiedsrichter Emil Ristoskov blieb stumm. Das wäre die große Chance auf das 3:1 gewesen, eine weitere hatte später Marc Andre Schmerböck (72.).

Ried hatte doppelt so viele Abschlüsse (10:5) und 60 Prozent Ballbesitz, aus dem Spiel heraus waren die Grün-Schwarzen aber nicht besonders zwingend. Ähnliches galt für die effiziente Admira, die in der 35. Minute mit dem Anschlusstreffer aus dem Nichts (Raphael Galle) zur Aufholjagd geblasen hatte.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos