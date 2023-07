Neuer Name für das Stadion der SV Ried

Das Rieder Fußball-Stadion wird zur "Innviertel Arena". ". "In Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich, Oberösterreich Tourismus und dem Tourismusverband s?Innviertel wurde der Name des Stadions geändert", verkündet der Zweitligist am Mittwoch in einer Aussendung.

Der bisherige Namensgeber Josko bleibt dem Klub als Sponsor erhalten.

"Unser Stadion soll wieder zu einer echten Festung werden. Deshalb haben wir uns auch für den Namen ?Innviertel Arena? entschieden. Er verkörpert die regionale Verbundenheit und die traditionellen Werte unseres Vereins", betont Klub-Präsident Thomas Gahleitner.

Mehr zum Thema SV Ried SV Ried leiht Torhüter vom FC Bayern aus RIED. Der Fußball-Absteiger holt Shaoziyang Liu für ein Jahr von der zweiten Mannschaft des FC Bayern. SV Ried leiht Torhüter vom FC Bayern aus

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.