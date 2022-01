Nene stellte sich in Ried mit zwei Toren vor

In einer Woche beginnt für Oberösterreichs Fußball-Bundesligisten LASK und SV Guntamatic Ried die Frühjahrssaison: Im Cup-Viertelfinale empfangen die Innviertler am Freitag Klagenfurt, die Athletiker gastieren am Sonntag in Salzburg. Gestern gab das Duo die Generalprobe – mit gemischten Gefühlen:

Die geglückte Generalprobe: Gleich bei seinem ersten Einsatz im Rieder Trikot stellte sich Salzburg-Leihgabe Dorgeles Nene beim gestrigen 5:2 gegen Zweitligist Amstetten mit zwei Toren vor – dabei spielte der 19-jährige Malier nur in der zweiten Hälfte. "Nene ist ein extrem schneller Spieler, der sowohl in die Tiefe gehen kann, als auch beim flachen Spiel eine gute Option ist", sagte Trainer Robert Ibertsberger. "Wir hatten auch einen anderen Spieler am Schirm, sind aber happy, dass sich Nene schlussendlich für uns entschieden hat." Auch Sportchef Thomas Reifeltshammer schwärmte vom neuen Offensiv-Duo Nene und Robin Ungerath: "Da haben wir jetzt echte Raketen vorne." Auch der Deutsche zeigte gegen die Mostviertler gute Ansätze, erinnerte von der Spielweise ein wenig an Ex-Rieder Marco Grüll. Freude bereitete auch das Comeback von Matthias Gragger nach seinem Kreuzbandriss. Einziger Test-Schönheitsfehler: Beide Gegentore fielen nach individuellen Fehlern. Ibertsberger: "Das darf auch in einem Test nicht passieren."

Die missglückte Generalprobe: Der LASK verlor zum Abschluss des Trainingslagers in Belek gegen Roter Stern Belgrad mit 1:2. Husein Balic fand als Einziger die Lücke in der Abwehr des serbischen Meisters um Aleksandar Dragovic und erzielte das Tor zum 1:0. "Wir haben einen guten Auftritt gegen einen spielstarken Gegner gezeigt", sagte Trainer Andreas Wieland trotz der Niederlage zufrieden.

Husein Balic (li.) Bild: LASK

Im Pressing zeigte sich der LASK verbessert, die Defensive braucht allerdings noch Ordnung. Gestern schied dazu Felix Luckeneder angeschlagen aus, Rene Renner musste als Innenverteidiger einspringen – weil Yannis Letard und Dario Maresic mit der zweiten Garnitur am Vormittag gegen Lucani (2:2) gespielt hatten und die nachgereisten Philipp Wiesinger und Filip Twardzik noch geschont wurden.

Heute reisen die Athletiker nach Hause. Wieland zog ein positives Fazit über den Aufenthalt in der Türkei: "Wir haben intensive Tage hinter uns, in denen die Mannschaft voll mitgezogen hat." (rawa/mag)