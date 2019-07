Nächster Ex-Rieder für Titel-Rivale Lustenau?

Holt Austria Lustenau den nächsten Ex-Rieder? Die Vorarlberger, die in diesem Sommer bereits Christian Schilling und Thomas Mayer unter Vertrag genommen haben, stehen laut OÖN-Infos vor dem Abschluss mit einem weiteren ehemaligen Kicker aus dem Innviertel.

Auch Patrik Eler soll den Rieder Titel-Rivalen in der kommenden Saison verstärken. Der 28-jährige Slowene hat erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim französischen Zweitligisten AS Nancy aufgelöst. Jetzt steht er vor dem Wechsel in den Westen Österreichs.

In der vergangenen Frühjahrssaison war der Stürmer als Leihspieler noch für die SV Ried aktiv, erzielte in 13 Spielen acht Treffer und bereitete drei Tore vor. Nach dem Auslaufen der Leihe wurde es zuletzt ruhig um ein mögliches Comeback von Eler in Ried. Das Team von Trainer Gerald Baumgartner verpflichtete stattdessen mit Valentin Grubeck, Canillas und Jefte Betancor drei neue Offensivspieler.

