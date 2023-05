Nach drei Trainings schoss sich Diomande in Rieds Herzen

Die SV Guntamatic Ried sammelte beim 2:2 gegen Austria Lustenau den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga: Während die Innviertler im ersten Duell mit den Vorarlbergern (4:4) vor einer Woche in der 93. Minute den Sieg aus der Hand gegeben hatten, machten es die Wikinger den Vorarlbergern im Rückspiel nach: Der eingewechselte Gontie Junior Diomande traf in der Nachspielzeit (96.) aus 25 Metern sehenswert zum 2:2-Ausgleich.