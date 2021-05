"Wir gengan heit ned hoam vor hoiwa 7i", hallte der Klassiker von "Wahnsinn 3", einem Cover des Michael-Holm-Schlagers "Mendocino", nach dem 0:0 gegen die Admira aus der Kabine von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried. Wie spät es nach dem geschafften Klassenerhalt am Dienstag schlussendlich wirklich geworden ist, wollte aber keiner so recht verraten. "Am Mittwoch waren alle pünktlich und fit beim Training", sagt Ried-Trainer Andreas Heraf mit einem Schmunzeln.