Der dritte Coup im ÖFB-Cup nach 1998 und 2011 blieb der SV Guntamatic Ried verwehrt – und damit auch der Jackpot durch den damit verbundenen Einzug in die Gruppenphase der Europa League. So groß die Enttäuschung nach dem verlorenen Finale war: Ab sofort gilt es, nach vorne zu schauen. In den letzten drei Bundesliga-Runden geht es bei vier Punkten Vorsprung auf den Letzten Altach um den Klassenerhalt.