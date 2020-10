Nach bitterem Cup-Aus kommt Sturm Graz nach Ried

Trotz vier Pflichtspielniederlagen in Serie versucht man bei der SV Guntamatic Ried vor dem Heimspiel am Samstag in der Josko-Arena gegen Sturm Graz positiv zu bleiben. "Es schmerzt, wenn man im Elfmeterschießen ausscheidet, aber die Leistung gegen einen Europacup-Starter war gut", sagt Stefan Nutz, Ried-Mittelfeldregisseur, der beim bitteren Cup-Aus am Sonntag gegen den Wolfsberger AC beide Tore erzielte.

Dem vergebenen Einzug in das Cup-Achtelfinale will man bei der SVR nicht mehr nachtrauern, vielmehr geht es darum, in der Liga endlich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Aufgrund der neuen Covid-19-Verordnungen sind maximal 1500 Besucher, also alle Besitzer von Dauerkarten, für das Heimspiel am Samstag gegen Sturm Graz (17 Uhr) zugelassen. Ob aufgrund der strengen Maßnahmen, wie einer Maskenpflicht auch auf dem Sitzplatz und geschlossenen Kantinen, tatsächlich so viele Leute ins Stadion kommen werden, ist fraglich.

"Sturm Graz hat einen neuen Trainer und ist noch ungeschlagen. Wir müssen trotzdem mit Selbstvertrauen an die Sache herangehen, dann ist sicher einiges für uns drinnen", sagt Nutz.

Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner hofft auf ein Comeback von Offensivspieler Seth Paintsil (Rippenprellung). Für die Langzeitverletzten Kennedy Boateng und Ante Bajic, die wieder mit der Mannschaft mittrainieren, ist es noch zu früh für einen Einsatz in einem Meisterschaftsspiel. Hingegen könnte Balakiyem Takougnadi in den Kader zurückkehren. Am heutigen Mittwoch stehen erneut Corona-Tests an. Zuletzt wurden zwei Kaderspieler des Bundesligisten positiv getestet. "Ich appelliere immer wieder, die sozialen Kontakte außerhalb des Trainingszentrums, so weit es geht, zurückzufahren. Bisher waren von den bisherigen 800 Tests zwei positiv, ich hoffe, dass es dabei bleibt", sagt Baumgartner.

Möschl trainiert noch immer mit

Patrick Möschl trainiert nach wie vor mit der SV Ried mit, ob der vertragslose Mittelfeldspieler irgendwann von der SV Ried noch verpflichtet wird, scheint nach wie vor offen zu sein. (tst)

