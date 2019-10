Nach 1:0-Sieg in Liefering: SV Ried ist seit 400 Tagen auswärts ungeschlagen

Die SV Ried hat ihren Erfolgslauf am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Liefering prolongiert. Mit vier Derbysiegen in Folge fuhren die Innviertler nach Salzburg. In der ersten Halbzeit gab es kaum nennenswerte Torchancen. In der 54. Minute sah der Liefering-Spieler Kilian Ludewig die gelb-rote Karte. Sechs Minuten später war es Julian Wießmeier, der die numerische Überlegenheit der Innviertler, die auf Innenverteidiger Kennendy Boateng verzichten mussten, ausnutzen konnte. Nach idealer Vorlage von Jefté hämmerte Wießmeier den Ball zum einzigen Tor des Spiels ins Netz. Es war der erste Saisontreffer des Deutschen. In der Schlussphase hatten die Rieder noch zwei gute Chancen auf einen zweiten Treffer. Constantin Reiner köpfelte an die Stange, der eingewechselte Ivan Kovacec vergab ebenso. In der Abwehr ließen die Innviertler nichts anbrennen, Liefering kam kaum gefährlich vor das Tor von Johannes Kreidl.

400 Tage auswärts ohne Niederlage

Die SV Ried ist mittlerweile seit genau 400 Tagen auswärts ohne Niederlage. Am 14. September 2018 unterlagen die Rieder gegen den Floridsdorfer AC mit 0:1.

In der Meisterschaft holte die SV Ried aus den vergangenen sechs Spielen 16 Punkte (fünf Siege, ein Unentschieden). In der Tabelle gibt es derzeit einen Zweikampf an der Spitze. Die bisher ungeschlagenen Klagenfurter liegen mit 25 Punkten an der Spitze, Ried lauert mit 23 Punkten auf dem zweiten Rang. Der große Titel-Mitfavorit Lustenau liegt nach der bitteren Niederlage in Steyr mit 17 Punkten schon sechs Punkte dahinter. Für die SV Ried geht es am kommenden Freitag, 25. Oktober, mit dem Auswärtsspiel gegen Wacker Innsbruck weiter.

Ried-Trainer Gerald Baumgartner ist zufrieden Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl

