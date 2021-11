"Ewig unvergessen – RIP Sir Paul" stand am Samstag beim Heimspiel der SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga gegen Hartberg auf einem riesigen Transparent in der Rieder Josko Arena – 99 Spielminuten später schenkten die Wikinger ihrer kürzlich verstorbenen Trainer-Legende einen 1:0-Heimsieg. "Auch wenn ihn einige aus der Mannschaft nicht als Trainer haben durften, es hat ihn jeder gekannt. Der gesamte Verein wollte ihm diesen Sieg schenken", sagte Ried-Kapitän Marcel Ziegl.