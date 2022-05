RIED. "Wir wollen in Altach den Klassenerhalt fixieren." Philipp Pomer, Mittelfeldspieler der SV Guntamatic Ried, gibt vor dem morgigen so wichtigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Altach (17 Uhr) die Marschrichtung vor. Mit einem Sieg wäre das Abstiegsgespenst endgültig aus dem Innviertel vertrieben, die Wikinger können zwei Runden vor dem Saisonende den Klassenerhalt fixieren. Und auch dem Lokalrivalen würden die Innviertler damit helfen: Gewinnt Ried, ist auch der