Mit 5:0 Reaktion gezeigt: Dieses Duo machte bei Ried den Unterschied aus

Mund abputzen, weitermachen! Nach der bitteren Niederlage gegen den GAK zeigten die Kicker der SV Guntamatic Ried beim gestrigen 5:0-Heimsieg in der 2. Fußball-Liga gegen Kapfenberg die richtige Reaktion. Damit baute das Team von Trainer Gerald Baumgartner vor dem Abendspiel von Klagenfurt gegen Lafnitz (Anm.: die Partie war zu Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) den Vorsprung auf den Rivalen vorübergehend wieder auf acht Punkte aus. Vor allem ein Duo macht bei den Innviertlern aktuell den Unterschied aus:

Marco Grüll: Der 21-jährige Shootingstar war gestern der überragende Mann auf dem Rasen der Josko-Arena. Zwei Tore erzielt, zwei Elfmeter herausgeholt und einen Treffer aufgelegt – die Statistik spricht Bände. Seine Leistungen haben sich auch in höheren Ligen herumgesprochen. "Wenn er gut spielt, ist die halbe Bundesliga hinter ihm her. Das zu verarbeiten, war anfangs schwierig für ihn. Er ist jetzt mental viel besser, das merkt man auch auf dem Platz wieder", sagt Ried-Coach und Förderer Baumgartner. Grüll hält bei insgesamt 20 Scorer-Punkten (zehn Tore, zehn Assists). Gut für Ried: Der Pongauer ist noch bis 2021 an den Klub gebunden.

Video: 5:0-Erfolg von Ried gegen Kapfenberg

Stefan Nutz: Der Elfmeterschütze zum 4:0 machte das, was er am besten kann: Vorlagen geben. Gegen die Steirer sammelte er seine Assistpunkte 15 und 16. Kein anderer Spieler in der zweithöchsten Spielklasse hat mehr Vorlagen auf dem Konto. Das, obwohl seine ersten Wochen nach seiner Rückkehr im Sommer 2019 gar nicht so nach Wunsch verlaufen sind. Kurzzeitig fand er sich sogar auf der Ersatzbank wieder. Mittlerweile ist er unersetzbar. Baumgartner: "Er war bei seiner vorigen Station lange nicht Stammspieler, wir haben ihm zu alter Stärke zurückgeholfen. Er ist nicht wegzudenken aus unserer Mannschaft."

Großalber zum FC Juniors OÖ

Einen langen Atem bewiesen die Kicker von Vorwärts Steyr: Am Samstag kletterten sie um 4.30 Uhr in den Bus für das Auswärtsspiel in Dornbirn. Auf der Heimfahrt hatten sie nach dem 2:0-Erfolg drei zusätzliche Punkte im Gepäck. Nicht mehr in Steyr ist Tormann Reinhard Großalber. Nach seinem Karriereende wird er Tormanntrainer beim FC Juniors OÖ. Weiter auf den ersten Punkt wartet nach der Corona-Pause Blau-Weiß Linz: 0:2 bei Innsbruck.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at