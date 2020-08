"Mission erfüllt": Daxl tritt in zweite Reihe

"Meine Mission ist erfüllt", sagte der 46-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten. Auch wenn die gestrige Meldung für viele überraschend kam – der Rückzug des zweifachen Vaters hat sich vor allem nach der geschafften Rückkehr der Wikinger in die Bundesliga abgezeichnet. Daxl: "Für mich war es an der Zeit, diesen Schritt zu setzen. Ich will jetzt wieder mehr Zeit haben für meine Familie und für mein Unternehmen. Das große Ziel, den Wiederaufstieg in die Bundesliga, haben wir erreicht."

Der 46-Jährige kehrt in die zweite Reihe zurück – bleibt der SV Ried aber als Finanzvorstand erhalten. Gespräche mit möglichen Geschäftsführer-Kandidaten haben bereits stattgefunden. Bis Anfang September will man die neuen Vereinsstrukturen vorstellen. Darauf hat man sich beim Vorstandsgipfel am Montag geeinigt.

Auch im sportlichen Bereich wird es Änderungen geben: Gerald Baumgartner bleibt Ried-Coach, bekommt aber statt Andreas Heraf einen neuen Co-Trainer. In der kommenden Woche sollen bereits die ersten Neuzugänge des Zweitliga-Meisters vorgestellt werden. Außerdem wird Baumgartner in Person eines Sportkoordinators Unterstützung erhalten.

Weiter ein Dorn im Auge ist Ried-Rivale Austria Klagenfurt der hohe 9:0-Erfolg der Innviertler am letzten Spieltag gegen den FAC. Weshalb die Kärntner den Gang vor das Ethikkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga beschreiten werden. "Was rund um den letzten Spieltag der Saison 2019/20 geschehen ist, können wir nicht einfach so stehen lassen und zur Tagesordnung übergehen", erklärt Austria-Sportdirektor Matthias Imhof. Im schlimmsten Fall würde der FAC eine Geldstrafe zwischen 500 und 50.000 Euro ausfassen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at