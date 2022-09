Eine 0:3-Niederlage gegen Champions-League-Teilnehmer Salzburg ist für einen Klub wie die SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga kein Beinbruch: Um den amtierenden Meister schlagen zu können, benötigt man einen perfekten Tag – und Salzburg einen vielleicht nicht so guten. "Denkbar ungünstiger kann ein Spielverlauf gegen Salzburg nicht sein. Wir geraten mit dem ersten Torschuss in Rückstand, kassieren mit dem zweiten das 0:2.