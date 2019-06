Lukas Grgic wechselt von der SV Ried zu Wattens

Es hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, jetzt ist es fix: Mittelfeldmotor Lukas Grgic wechselt von der SV Guntamatic Ried zu Aufsteiger Wattens. Der 23-Jährige wird damit in der Saison 2019/2020 in der Bundesliga spielen. Grgic, der für die SV Ried 58 Pflichtspiele bestritt, dürfte laut OÖN-Informationen eine Klausel in seinem bis 2021 gültigen Vertrag gehabt haben. Die Ablösesumme dürfte damit rund 100.000 Euro betragen haben. "Ich wünsche Lukas Grgic alles Gute", sagte SV-Ried-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt Samstagabend auf OÖN-Anfrage.

Bei der SV Ried wird man sich daher wohl in den kommenden Tagen und Wochen auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler machen. Vor Grgic gab bereits Pius Grabher seinen Wechsel zu Austria Lustenau bekannt. Derzeit kann SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner auf dieser Position nur auf Marcel Ziegl und Arne Ammerer zurückgreifen.

