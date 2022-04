Live ab 17 Uhr: Ried trifft auf WSG Tirol

Nach dem mageren Heim-0:0 gegen das nunmehrige Schlusslicht Hartberg (14 Punkte) wollen die Innviertler (18) in der josko-Arena drei Punkte gegen die Wattener (15) einfahren, bevor es kommende Woche nach Tirol geht. Die WSG ist nach der 0:3-Heimpleite gegen Altach auf Wiedergutmachung aus. Ried hat in der Bundesliga und in der 2. Liga daheim gegen Wattens eine makellose Siegbilanz, ein Punkteverlust wäre quasi Neuland. Zuletzt gab es gegen die Truppe von Trainer Thomas Silberberger am 19. Februar einen 3:2-Sieg vor den eigenen Fans. Die Tiroler konnten ihrerseits im Herbst das erste Saisonduell mit den Oberösterreichern in Innsbruck mit 4:2 für sich entscheiden. Das Match im Liveticker: