Leichte Entwarnung: Kein Kreuzbandriss bei Samuel Sahin-Radlinger

Das 2:2-Unentschieden (nach einem 0:2-Rückstand) im Test am Samstagnachmittag gegen St. Pölten geriet für alle Akteure, Betreuer und Fans der SV Guntamatic Ried völlig in den Hintergrund. Grund dafür war ein unglücklicher Zusammenstoß von Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger und St. Pöltens Kevin Monzialo kurz vor der Halbzeit, die OÖN haben berichtet. Dann ein kurzer, lauter Schrei des 30-Jährigen Rieder Schlussmannes, der zuletzt aufgrund seiner starken Leistungen auch auf Abruf für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Sahin-Radlinger wurde vom Platz getragen, später ging es für ihn ins Krankenhaus, wo am Abend eine MRT-Untersuchung (Magnetresonanztomographie) gemacht wurde. Am späten Samstagabend gab es von Rieds Sportdirektor Thomas Reifeltshammer im OÖN-Gespräch eine erste leichte Entwarnung. "Es ist kein Kreuzbandriss", sagte Reifeltshammer. Eine genauere Diagnose soll es spätestens am Montag geben. Laut Reifeltshammer könnte es sich eine Verletzung am Innenband beziehungsweise Meniskus handeln. Es besteht aber durchaus wieder Hoffnung, dass der Torhüter den Riedern im Laufe des Frühjahres wieder zur Verfügung stehen wird.

Für den Saisonauftakt am Samstag, 4. Februar, mit dem Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub ist der Rieder Torhüter mit Sicherheit kein Thema. Wenn die Rieder nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden, wird der 22-Jährige Jonas Wendlinger im Tor stehen. Wendlinger stand auch im Achtelfinale und Viertelfinale bereits zwischen den Pfosten.

Neben Sahin-Radlinger gibt es auch von Kapitän Marcel Ziegl schlechte Nachrichten. Der defensive Mittelfeldspieler plagt sich schon wieder mit Knieprobleme herum, es sollen erneut genauere Untersuchungen gemacht werden. Sein Einsatz in den ersten Spielen der Frühjahrssaison ist mehr als fraglich.

Gerüchte um Bajic: "Nichts dran"

Rund um die beiden Testspiele der Rieder am Samstag machten Gerüchte rund um den im Sommer zu Rapid gewechselten Ante Bajic die Runde. Inhalt: Es soll ein Leihgeschäft mit seinem neuen Verein Rapid im Raum stehen. Auf OÖN-Anfrage sagten Reifeltshammer und SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala: "Da ist nichts dran, Bajic wird im Frühling sicher nicht im Ried-Trikot auflaufen."

