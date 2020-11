Läuft Baumgartners Zeit in Ried heute ab?

Sechs Pflichtspielniederlagen in Serie, in der Fußball-Bundesliga auf den Abstiegsplatz gerutscht: Bei der SV Guntamatic Ried ist vor dem heutigen Heimspiel gegen Hartberg (Josko-Arena, 17 Uhr) der Druck hoch, besonders für Trainer Gerald Baumgartner. Die folgende Länderspielpause lädt die Innviertler Führung dazu ein, einem neuen Coach Zeit zum Einarbeiten zu geben. Doch liegt die Talfahrt überhaupt an Baumgartner?

Schon in der 2. Liga waren die Rieder keine Übermannschaft und kämpften sich dank ihrer Mentalität zum Aufstieg – was für den Trainer spricht. Der Kluft zur Bundesliga ist größer geworden. In der Transferzeit musste Baumgartner als Sportdirektor mit der kleinen Geldtasche viele Löcher im Kader schließen. Übrig blieben nur Spieler, welche nicht bei den anderen Bundesligisten unterkamen (Markus Lackner, Luca Meisl, Michael Lercher, Daniel Offenbacher, Seth Paintsil, Manuel Haas), Spieler aus der 2. Liga (Murat Satin, Marcel Canadi), Torhüter Samuel Sahin-Radlinger, der in sieben Saisonen davor nur 49 Partien auf Profi-Niveau bestritt, oder Sadam Sulley, der in der Slowakei für Senica ganze zwei Tore erzielte.

Einzig Lackner erwies sich als Top-Verstärkung. Im Nachhinein gesehen wäre es wohl besser gewesen, weniger Spieler zu verpflichten – und mehr Qualität.

Normalerweise spielt ein Aufsteiger mit der Euphorie in den ersten Runden über den Verhältnissen. Ohne Einspielzeit und mit wenigen oder gar keinen Anhängern im Stadion war die Situation für Ried eine ganz andere. Dazu kamen Verletzungen und Corona-Infektionen – alles spielte gegen die SV Ried. Doch selbst unter perfekten Bedingungen ist klar gewesen, dass es nur um den Klassenerhalt geht.

Bei einer Niederlage gegen Hartberg muss die Führung des Klubs die Frage beantworten, ob sie Baumgartner eine Trendwende zutraut. Es sieht nach einem Nein aus. Eines ist klar: Ein neuer Trainer muss mit den gleichen Spielern arbeiten.

Und die Auslosung könnte nicht schlimmer sein. Mit Rapid, Wolfsberg und dem LASK warten nach der Länderspielpause gleich die drei heimischen Vertreter in der Europa-League-Gruppenphase. Ein Trainereffekt mit vielen Punkten wird sich wohl kaum einstellen.

Zudem hätte Ried dann einen weiteren Coach auf der Gehaltsliste. Geld, das in der Transferzeit im Winter fehlt.

Alternative Schmidt?

Baumgartner ist lange genug im Geschäft. Er weiß, dass seine Mannschaft heute liefern muss. Selbst wenn niemand garantieren kann, dass es ein Nachfolger besser machen würde – irgendwann wird der Klub ein Zeichen setzen, in der Hoffnung auf einen Impuls. Doch wer ist überhaupt auf dem Markt?

Die logische Alternative ist Klaus Schmidt. Der Steirer leistete bei Innsbruck, Blau-Weiß Linz, Altach, Mattersburg und der Admira in ähnlichen Situationen gute Arbeit. Zuletzt war sein Name besonders häufig zu hören, wenn es darum ging, im Fall der Fälle rasch einen neuen Trainer zu finden, der die Liga kennt, und auch zum Verein SV Ried passt.

Es ist fünf vor zwölf – läuft Baumgartners Zeit heute ab? Mit einem Sieg ist wohl alles wieder vergessen. Bei einer Niederlage gegen den Klub des Ex-Rieders Seifedin Chabbi wird es jedoch eng. Dessen Vater, Lassaad Chabbi, musste in der zweiten Liga nach einer Ried-Niederlage gegen Hartberg gehen.

Artikel von Günther Mayrhofer Redakteur Sport g.mayrhofer@nachrichten.at