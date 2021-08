Kraftakt: SV Ried schlägt die Admira daheim mit 2:1

Wer glaubte, dass die SV Ried nach dem 1:7 gegen Salzburg in eine Schockstarre verfällt, hat sich getäuscht. Die Innviertler besiegten am Samstag die Admira daheim vor etwas mehr als 3100 Zuschauern mit 2:1. Ried-Trainer Andreas Heraf musste auf Kapitän Marcel Ziegl verzichten, er fehlte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk.

In der 14. Spielminute erzielte Ante Bajic nach Vorarbeit von Stefan Nutz die Führung der Rieder. Acht Minuten später war es erneut Nutz, der mit einer perfekten Vorlage das 2:0 von Seifedin Chabbi vorbereitete. In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich die Rieder auf die Verwaltung der Führung. Die Niederösterreicher kamen durch Marlon Mustapha in der 72. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Rieder brachten die knappe Führung aber dann mehr oder weniger souverän über die Zeit.