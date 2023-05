Kostet der VAR der SV Ried den Klassenerhalt?

Genau in dieser Sekunde wird Ried-Goalie Sahin-Radlinger vom im Abseits stehenden Altach-Kicker Jäger am Fuß getroffen.

Wird dieses Tor zum Sargnagel der SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga? Nach dem 0:1 gegen den unmittelbaren Abstiegskonkurrenten Altach brauchen die Innviertler in den verbleibenden beiden Runden ein kleines Fußball-Wunder, um den dritten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga abzuwenden.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Vorarlberger. Dazu kommt der Stern in der Tabelle durch die Abrundung der Altacher Punkte nach dem Grunddurchgang – Ried müsste also vier Zähler mehr holen als der Klub aus dem Ländle, um in der Bundesliga zu bleiben. Das heißt: in den letzten beiden Spielen gegen Hartberg und Wolfsberg helfen Ried wohl nur Siege.

Lange sah es in der gestrigen Partie in der Josko Arena nach einem Unentschieden aus - bis zur 83. Minute: Stefan Haudum war bei einem Corner zum Kopfball gekommen, von der Latte sprang der Ball auf den Oberschenkel von David Ungar und von diesem ins Tor – 0:1 (83.). Was vorerst aber völlig untergegangen ist: Das entscheidende Gegentor hätte womöglich gar nicht zählen dürfen. Beim Kopfball Haudums stand Altachs Lukas Jäger nämlich unmittelbar vor Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger in Abseitsposition, doch nach Ansicht von Schiedsrichter Harald Lechner nicht in strafbarer.

Den OÖN liegt jedoch ein Video vor, in dem zu sehen ist: Kurz vor dem Abwehrversuch des Innviertler Schlussmanns steigt der in Abseitsposition stehende Altach-Kicker Radlinger auf den Fuß - was einen wesentlichen Eingriff in die Spielsituation bedeutet. Das bestätigen auch sämtliche Schiedsrichter auf OÖN-Nachfrage: Das Irritieren Jägers alleine wäre wohl zu wenig gewesen, da Radlinger freie Sicht auf das Geschehen hatte. Da es aber wohl auch zu einem Kontakt mit dem Rieder-Goalie kam, hätte der VAR Schiedsrichter Lechner aber zumindest zum Monitor holen müssen. Auch für Ried-Coach Maximilian Senft ist die Lage klar: "Bei Abgabe des Kopfballs steht der Spieler direkt vor dem Torwart und blockiert ihn an der Abwehr. Das sieht für mich stark nach Abseits aus."

Grundsätzlich wird jedes Tor vom VAR überprüft - oft liegt es aber auch am Interpretationsspielraum des Video-Referees, wie eine Aktion beurteilt wird. Ein OÖ-Schiedsrichter sagt: "Es gab auf dem Platz nach dem Tor seitens Ried auch keine Proteste. Ich kann es mir nur so erklären, dass beim VAR-Check des Tors deshalb in der Eile das Abseits oder der strafbare Kontakt von Jäger übersehen wurden. Für Ried ist das natürlich eine Katastrophe."

Video: Das entscheidende Gegentor der SV Ried gegen Altach - Strafbares Abseits, oder nicht?

Ähnliche Szene in Tirol

Doppelt kurios: In der Vorwoche wurde den Riedern beim 1:1 in Tirol der Treffer zum vermeintlichen 2:1-Siegtor wegen einer ähnlichen Situation nach einem VAR-Check aberkannt worden: Nach einem Tor von Tin Plavotic in der 93. Minute hatten sich die Innviertler bereits als Gewinner auf dem Innsbrucker Tivoli gesehen, doch nach Videostudium wurde dem Treffer wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung von Markus Lackner die Anerkennung verweigert.

Da hatte der Ried-Verteidiger bei einem Luftkampf den Ball zwar wie Jäger gestern nicht berührt, das Schiedsrichter-Team ahndete die Aktion aber trotzdem als strafbares Abseits, da Lackner in den Zweikampf ging und der Tirol-Kicker den Ball nicht reibungslos klären konnte. Im Anschluss traf Plavotic - und hätte Ried vor dem Spiel gegen Altach in eine Top-Ausgangsposition gebracht. So liegen in Ried aber auch wegen des gestrigen strittigen Tors die Nerven blank: "Es ist eine entscheidende Szene. Das passt wahrscheinlich zur Situation. Wenn du das so verlierst, ist das bitter. Es ist eine schwierige Situation, aber wir werden jetzt sicher nicht aufgeben. Wir müssen weitermachen. Wir werden bis zum Schluss alles geben", sagt Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer.

