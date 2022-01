Komplizierter Ellbogenbruch: SV-Ried-Stürmer Seifedin Chabbi fällt länger aus

Die Befürchtungen haben sich leider bestätigt: Ried-Stürmer Seifedin Chabbi zog sich beim Testspiel am Samstag gegen Steyr einen Bruch des Ellbogens mit. "Leider handelt es sich um einen komplizierten Bruch. Chabbi wird am Mittwoch im Krankenhaus Ried operiert. Er will alles daran setzen, dass er uns in dieser Saison noch zur Verfügung stehen wird. Er wird aber sicher acht bis zehn Wochen ausfallen", sagt Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter der SV Guntamatic Ried. Die Verletzung sei für die Mannschaft "eine sehr schlechte Nachricht". Man werde jetzt gemeinsam mit Trainer Robert Ibertsberger den Markt für einen Ersatz sondieren. "Es gibt Möglichkeiten", sagt Reifeltshammer.

Reiner geht wohl nach Polen

Constantin Reiner wird den Verein mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Laut Reifeltshammer befindet er sich bereits in Polen beim Erstligisten Piast Gliwice zu medizinischen Tests. "Wir gehen davon aus, dass er noch heute mit der Mannschaft zum Trainingslager fliegt", sagt Reifeltshammer. Der Vertrag von Reiner, der für die SV Ried 88 Pflichtspiele absolvierte, wäre noch bis zum Saisonende gelaufen. Eine Ablösesumme wird es daher für die Innviertler geben.