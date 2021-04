Ried macht nächsten großen Schritt Richtung Klassener

Die Rieder gingen nach einer sehr ereignislosen ersten Halbeit in der 50. Minute durch Ante Bajic nach einer schönen Kombination über Marco Grüll und Stefan Nutz mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt aber nicht lange, zehn Minute stieg Luan Leite da Silva nach einem Eckball am höchsten und glich zum 1:1 aus. In der 70. Minute war es Marcel Ziegl, der mit einem sehenswerten Freistoßtreffer aus zirka 18 Metern die Rieder wieder in Führung brachte. Diesen Vorsprung ließen sich die Innviertler nicht mehr nehmen. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden in der Qualifikationsgruppe vergrößerte die SV Ried den Vorsprung auf St. Pölten auf acht Punkte.

Am kommenden Dienstag findet in St. Pölten das Rückspiel der beiden Teams statt.