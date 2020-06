Kapfenberg darf für Ried kein Stolperstein sein

"Wir müssen das Spiel gegen den GAK vergessen machen", sagte Stefan Nutz. Die Steirer dürfen kein Stolperstein sein: Mit jener Mannschaft, die Ried in der Hinrunde 3:2 besiegte, hat die morgige wenig gemeinsam.

In der Corona-Pause wurden viele Leistungsträger aus Kostengründen aus dem Kader gestrichen. Beim 0:1 gegen Dornbirn hatten die Falken ein Durchschnittsalter von 20 Jahren. Ob sie ausgeschlafen sind? Die Steirer reisen für die Matinee bereits um fünf Uhr ab.

Sogar eine halbe Stunde früher geht es heute für die Spieler von Vorwärts Steyr in Richtung Dornbirn (15 Uhr). Trotz eines Heimspiels gegen den GAK geht auch der FC Juniors OÖ auf die Reise: Gespielt wird in der Huber-Arena in Wels, um den Rasen in der Raiffeisen-Arena zu schonen. Bei Blau-Weiß Linz fallen morgen in Innsbruck zumindest sieben Spieler aus. Die Ersatzbank wird mit Amateurspielern aufgefüllt. Thomas Fröschl, der seinen Vertrag auflöste, stürmt in der kommenden Saison für OÖ-Ligist ASK St. Valentin.

Rieds Kicker live auf TV1

Für Ried geht es nach der Pflichtaufgabe gegen Kapfenberg am Freitag zu Hause gegen die Young Violets weiter – und einer Premiere: Die Partie wird auf TV1 Oberösterreich live übertragen. Neu wurde auch die Nachwuchsabteilung aufgestellt: Amateurtrainer Herwig Drechsel verlässt die Innviertler, der bisherige Grieskirchen-Coach Christian Heinle übernimmt. Wolfgang Fiala, zuletzt beim ÖFB aktiv, wird als Nachfolger von Thomas Weissenböck sportlicher Leiter des Nachwuchses. (rawa)

