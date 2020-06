Der GAK bleibt der Rieder Angstgegner in dieser Saison in der 2. Fußball-Liga: Nach 16 Spielen ohne Niederlage mussten sich die Innviertler beim 2:4 in dieser Spielzeit erst zum dritten Mal geschlagen geben – zwei Niederlagen kassierte das Team von Trainer Gerald Baumgartner gegen die Grazer.

"Diese Niederlage tut weh, wir sind schwer ins Spiel gekommen und haben in der Defensive viel zu viel zugelassen. Dass wir vier Gegentore bekommen, ist ungewöhnlich. Normal passieren uns diese individuellen Fehler nicht", resümierte Baumgartner. Deutliche Worte fand auch Mittelfeldspieler Marcel Ziegl: "Wir waren nicht aggressiv genug, so kann man in dieser Liga keine Spiele gewinnen."

Verfolger Klagenfurt nutzte gestern Vormittag den Ausrutscher und verkürzte mit einem 2:1 bei Blau-Weiß Linz den Rückstand auf nur noch fünf Punkte. Für den bei den Linzern eingewechselten Thomas Fröschl war es das Abschiedsspiel: Der Vertrag des Stürmers wurde auf dessen Wunsch aufgelöst. Der 31-Jährige beendet seine Profikarriere.

Warnschuss im Titelkampf

Für Ried-Coach Baumgartner war die Niederlage seines Teams ein "Warnschuss" zur richtigen Zeit: "Jetzt sollte jeder wissen, dass es kein Selbstläufer wird, wenn wir nicht mit vollem Fokus bei der Sache sind." Gestern wurde das Spiel analysiert – ab heute gilt die Konzentration der Heimpartie gegen Kapfenberg am Sonntag – möglicherweise mit der einen oder anderen Umstellung: Rechtsverteidiger Manuel Kerhe machte gestern erstmals ein volles Mannschaftstraining mit, könnte ein Thema für die Startelf sein. Ante Bajic, der wegen Schulterproblemen in Gleisdorf gefehlt hat, dürfte ebenfalls wieder einsatzbereit sein. Lediglich Kennedy Boateng soll wohl noch einmal geschont werden.

Verlängerung in Steyr

Noch ungeschlagen nach der Corona-Pause sind der FC Juniors OÖ (2:2 bei Austria Lustenau) und Vorwärts Steyr nach dem 2:2 daheim gegen Horn. "Aufgrund unserer vielen Chancen hätten wir uns den Sieg verdient", haderte Vorwärts-Coach Willi Wahlmüller. Dafür darf sich der 53-Jährige über den Verbleib von Nicolas Wimmer freuen: Der Innenverteidiger entschied sich gegen einen Wechsel zu Regionalligist WSC/Hertha und bleibt die kommenden zwei Jahre in Steyr. Auch bei Michael Halbartschlager und Thomas Himmelfreundpointner sieht es gut aus.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at