Jetzt hilft Ried wohl nur ein Sieg gegen Sturm Graz

30 Minuten in numerischer Überlegenheit waren zu wenig für einen Sieg gewesen. Nach dem 2:0 Rapids über Tirol sind die Innviertler als Siebenter wieder aus den Meistergruppen-Plätzen gefallen. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Option, um es sicher in die Meistergruppe zu schaffen – und diese ist ein Heimsieg gegen den aktuell so starken SK Sturm Graz.

"Schade, das ist kein Tag, um zu feiern. Der Platz war in keinem guten Zustand, Klagenfurt hat sich extrem hinten hineingestellt. Wir haben es dann nicht ordentlich fertiggespielt", sagte Rieds Torschütze Stefan Nutz nach dem Spiel. Die Klagenfurter bleiben mit dem Unentschieden vor den Innviertlern und haben damit weiterhin die besseren Karten. Das sind Rieds Szenarien:

Ried gewinnt gegen Sturm: Mit 31 Punkten sind die Innviertler fix in der Meistergruppe – egal, wie die Konkurrenz spielt.

Ried spielt unentschieden: Mit einem Remis muss schon viel für Ried laufen. Zuerst müsste Rapid unbedingt das Heimspiel gegen Klagenfurt verlieren. Immerhin: Auch die Klagenfurter sind nicht durch – und müssen alles geben. Zusätzlich darf auch der LASK aus den Spielen gegen Salzburg und Wolfsberg maximal vier Punkte holen. Bei zwei Siegen der Schwarz-Weißen wäre Ried mit einem Unentschieden ebenfalls weg.

Ried verliert gegen Sturm: Dann ist der Zug auch bei einer Rapid-Niederlage aufgrund des direkten Duells abgefahren.

Klagenfurter Proteste

Wer weiß, was passiert wäre, wenn Klagenfurts impulsiver Trainer Peter Pacult da gewesen wäre: Er fehlte gestern krankheitsbedingt, nachdem er schon am Mittwoch keine Stimme mehr gehabt hatte. Umso lauter waren die Kärntner Proteste nach dem vertretbaren Ausschluss von Klagenfurts Dario Pecirep nach einer Stunde. Sportchef Mathias Imhof: "Der Schiedsrichter hat Gelb gegeben, es war keine so klare Fehlentscheidung, um das umzudrehen", sagte der Klagenfurter. Ried-Trainer Robert Ibertsberger: "Ich weiß nicht, ob die Rote Karte so gut für uns war. Wir waren richtig gut im Spiel, Klagenfurt hat sich danach wieder komplett zurückgezogen."