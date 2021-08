In Salzburg werden noch andere Teams untergehen

Es werden noch einige andere Teams gegen Salzburg untergehen – insofern muss man sich um die SV Guntamatic Ried nach dem 1:7 nicht wirklich Sorgen machen. Dass die Innviertler konkurrenzfähig sind, haben sie mit dem Auftaktsieg gegen Austria Wien (2:1) bewiesen. Am kommenden Samstag können es die Rieder gegen die Admira wieder beweisen.

Salzburg ist einfach eine Nummer zu groß. "Über 90 Minuten ist diese Mannschaft einfach zu stark", sagte Ried-Trainer Andreas Heraf. Er wird in der Aufarbeitung des Debakels klare Worte finden, weil sein Team nach der Pause in seine Einzelteile auseinanderfiel. Die große Stärke der Rieder muss die Geschlossenheit sein.

Der Meister deckte die Schwächen gnadenlos auf und bestrafte die Fehler, die bei einem neu zusammengestellten Team im Entwicklungsprozess logisch sind. Das Wichtigste ist, dass die Rieder daraus lernen. Heraf: "Salzburg ist nicht unsere Kragenweite. Das ist eher die Admira, die es nun zu schlagen gilt."

Höhere Ansprüche beim LASK

Beim LASK waren alle über das 1:1 gegen Rapid enttäuscht. Doch selbst die schwächere erste Hälfte war um vieles besser als das, was die Athletiker noch in der Meistergruppe der Vorsaison gezeigt hatten. Die Unzufriedenheit ist aber auch ein Zeichen für den gestiegenen Anspruch, den Trainer Dominik Thalhammer in der neuen Saison setzt. Schon beim 6:0 im Cup gegen den FC Marchfeld und dem 1:0 zum Bundesliga-Auftakt in Altach hatte er mit deutlichen Worten eine Steigerung gefordert – trotz sicherer Siege.

Verbessern muss sich auch das Zusammenspiel zwischen den Schiedsrichtern und den Video Assistant Referees. Ob es Konsequenzen für Schiedsrichter Rene Eisner gibt, wird wohl erst die Besetzung der kommenden Runde zeigen. Der Steirer hatte bei seiner Fehlentscheidung in der Nachspielzeit – er hätte Elfmeter für den LASK pfeifen müssen – die Hilfe des VAR abgelehnt. Keine Konsequenzen wird es für die Rapid-Fans geben: Sie brannten drei Mal bengalische Feuer ab und beschimpften LASK-Präsident Siegmund Gruber unflätig. Das dürfte die Bundesliga als Folklore durchgehen lassen – anstatt wenigstens als Zeichen den Zeigefinger zu erheben.