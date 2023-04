In dieser Wertung ist die SV Ried sogar an der Ligaspitze

Das Glück ist ein Vogerl – und dieses war in dieser Saison noch nicht allzu oft auf der Seite der SV Guntamatic Ried. Beim 1:1 am Samstag in der Fußball-Bundesliga in Altach war aufgrund einiger vergebener Top-Chancen aber nicht nur viel Unvermögen, sondern auch eine große Portion Pech dabei: Seifedin Chabbi und Aleksandar Lutovac trafen Stange sowie Latte – es waren die Aluminiumtreffer 14 und 15 in der laufenden Saison.