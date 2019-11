In dieser Tabelle hängt Ried sogar den LASK ab

Schreiben die Kicker der SV Guntamatic Ried morgen (10.30 Uhr, Josko Arena) zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Liga gegen den FC Dornbirn Geschichte? Ein voller Erfolg gegen den Aufsteiger aus Vorarlberg wäre der achte Sieg in Serie – und würde einen neuen Rieder Bundesligarekord bedeuten: In der Saison 1994/95 fuhr das Team des damaligen Trainers Klaus Roitinger sieben Siege in Serie. Auch damals spielte Ried in der zweiten Liga.

"Das spornt uns natürlich an", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der den Erfolg ins Innviertel zurückgebracht hat. In der "Jahrestabelle 2019 " hat Ried mit 67 Punkten in 29 Spielen einen besseren Punktedurchschnitt (2,31) als der LASK (2,29 Punkte, 64 Zähler in 28 Partien). Natürlich muss man berücksichtigen, dass die Innviertler gegen Gegner wie Lafnitz oder Horn gespielt haben – und nicht Salzburg oder Rapid vor der Brust hatten. Gegen Dornbirn sind Boateng und Takougnadi wieder fit, auch Bajic ist wohl wieder im Kader. Der Druck ist groß - konnte doch Leader Austria Klagenfurt gestern mit einem 2:1-Sieg über die Young Violets vorlegen.

Verrückte Blau-Weiß-Niederlage

Ein Auf und Ab war das 2:4 des FC Blau-Weiß Linz gegen Liefering. Binnen 60 Sekunden machten Grasegger (51.) und Gemicibasi (52./Elfer) aus einem 0:2 ein 2:2. Dann erhielten die Linzer zum zweiten Mal binnen 120 Sekunden zwei Tore durch Adamu (Elfer/58.) und Adeyemi (60.) zwei Tore. Bereits die Tore zum 0:1 (6.) und 0:2 (8.) fielen im Eilzugstempo. Unglücksvogel des Abends war Martin Kreuzriegler, der nach 15 Minuten einen Elfer vergab, und nach 58 Minuten das Elferfoul von Keeper Helac vor dem 2:3 durch einen furchtbaren Rückpass einleitete.

Bitter auch das 1:2 von Vorwärts Steyr in Kapfenberg. Erst erzielte Bingölaus per 35-Meter-Kracher ins Kreuzeck ein Tor des Jahres zum 1:1 (52.). Dann war Torhüter Großalber bei Bingöls Elfertor zum 1:2 (90.) noch mit den Fingerspitzen dran. Der FC Juniors trifft heute (14.30) auf den FAC.