In der Bundesliga bekommt Ried ein neues Gesicht

Am vergangenen Freitag feierten die Kicker der SV Guntamatic Ried den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga – am Dienstag beginnt bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison. Im Oberhaus werden die Innviertler ein neues Gesicht bekommen.

Das Trainerteam: Der Vertrag von Co-Trainer Andreas Heraf ist ausgelaufen. Zuletzt soll es eine E-Mail von Heraf an den Vorstand gegeben haben, in der er nicht nur seine eigene Arbeit, sondern auch jene seines Vorgesetzten Gerald Baumgartner beurteilt haben soll. Mobbingvorwürfe seien laut Noch-Geschäftsführer Roland Daxl aber haltlos: "Im Fußballgeschäft wird man nicht immer mit Samthandschuhen angepackt. Ich schätze Andreas Heraf als fachlich top, aber mit zwei Einser-Trainern ist es schwierig." Im neuen Trainerteam soll wieder mehr Harmonie herrschen – womöglich mit zwei Ex-Riedern: Thomas Hinum sammelte in der abgelaufenen Saison Erfahrungen als Assistent von Jochen Fallmann beim Liga-Rivalen Amstetten, auch der Name von Ex-Torhüter Hans-Peter Berger geistert durch das Innviertel – der aktuelle Tormanntrainer Hubert Auer hat aber noch einen Vertrag.

Die Mannschaft: So gut wie fix sind mit Amstettens Marcel Canadi und Innsbrucks Murat Satin bisher zwei vielversprechende Kicker aus der 2. Liga. Auch mit Amstettens Torjäger David Peham beschäftigt sich der Aufsteiger intensiv – genauso wie berichtet mit den ablösefreien Mattersburgern Florian Hart, Thorsten Mahrer und Michael Lercher. Im Mittelfeld sind Daniel Offenbacher oder der aktuell vereinslose Ex-Rieder Anel Hadzic Thema.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at