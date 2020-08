Im Stadion der SV Ried wird ein neuer Rasen verlegt

Hand in Hand mit dem Aufstieg in die Bundesliga starten die Verantwortlichen der SV Guntamatic Ried mit einer Infrastruktur-Offensive. Am heutigen Mittwoch wird in der Josko-Arena mit der Verlegung eines neuen Rasens begonnen. Kostenpunkt laut Infrastrukturvorstand Thomas Gahleitner: rund 200.000 Euro. "Wir wollen allen Mannschaften in unserem Stadion optimale Rahmenbedingungen schaffen, außerdem möchten wir in den kommenden drei Jahren viele Projekte für unsere Fans und den Nachwuchs umsetzen", sagt Gahleitner, der sich beim Land Oberösterreich für die finanzielle Unterstützung bedankte. Der neue Rasen wird rechtzeitig für die U-21-Länderspiele am 4. und 8. September fertiggestellt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga

SV Ried Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.