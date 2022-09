Im Kellerduell gegen Altach geht es auch für Rieds Trainer um viel

"Wir haben in diesem Spiel eine Bringschuld", sagt Trainer Christian Heinle vor dem so wichtigen Heimspiel der SV Guntamatic Ried am Sonntag (14.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen Altach. Für die Innviertler zählt im Duell des Vorletzten gegen das Schlusslicht aus dem Vorarlberg nur ein Sieg – das weiß auch Coach Heinle.