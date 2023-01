Im Fünf-Sterne-Hotel kommen bei Ried keine Urlaubsgefühle auf

Rapid mit Ex-Rieder Grüll verlor gestern in Belek gegen Wroclaw 2:3.

Um 13.10 Uhr hebt heute der Flieger der Fluggesellschaft "SunExpress" mit der Nummer "XQ131" von München Richtung Antalya ab – mit an Bord: der Tross des Fußball-Bundesligisten SV Guntamatic Ried. Im türkischen Belek holen sich 26 Kicker der Innviertler in der kommenden Woche den Feinschliff für das Frühjahr. Das Team von Trainer Christian Heinle geht als Tabellenvorletzter in das neue Jahr und stellt sich auf den Abstiegskampf ein.