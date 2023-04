Im "brutalen Abstiegskampf" wird die Luft immer dünner

RIED. "Wir haben die Schnauze voll" und "Vorstand raus" hallte es am Samstagabend kurzfristig von der Stehplatztribüne aus durch die Josko-Arena am Rieder Messegelände. Vor nur 2800 Zuschauern verlor Ried das "Kellerduell" daheim gegen Hartberg mit 1:3 und ist jetzt der Abstiegskandidat Nummer eins in der Fußball-Bundesliga. Mit einer Leistung wie in der ersten Halbzeit, die zu den schlechtesten der vergangenen Jahre gehörte, würden sich die Innviertler auch eine Liga tiefer schwertun.