"Ich lasse das Team nicht im Stich"

Pünktlich um 10 Uhr stand Rieds Chefcoach Gerald Baumgartner gestern nur einen Tag nach seinem schweren Verkehrsunfall wieder auf dem Trainingsplatz. "Ich lass das Team nicht im Stich", begründete der Salzburger gestern im OÖN-Gespräch, warum er auf eine längere Auszeit und Erholungsphase unbedingt verzichten wollte.

"Ich habe noch Schmerzen, aber wollte unbedingt bei der Mannschaft präsent sein. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten", sagt Baumgartner, der bei dem Verkehrsunfall eine Schlüsselbeinprellung, Nackenschmerzen sowie eine Schnittwunde auf der Stirn davongetragen hatte.

Nach dem Training wurden die weiteren Trainingsinhalte bis zum Freitag geplant. Baumgartner: "Mein Trainerteam hilft mir in der aktuellen Saison sehr." Jetzt muss auch die Mannschaft auf dem Platz beweisen, dass man als Einheit wieder enger zusammenrückt.

Baumgartner: "Die Stimmung in der Mannschaft ist trotzdem gut. Ich bin mir sicher, dass wir am Freitag wieder in die Spur kommen. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, was wir zu Saisonbeginn ausgemacht haben: Es darf keine Ausreden mehr geben, wir müssen wieder als Team auftreten. Spätestens jetzt sollte sich jeder dem bewusst sein und alles diesem Unterfangen unterordnen."

Ein Impuls wurde dafür bereits gesetzt: Am Montag wurde ein Teambuilding-Abend mit Gemeinschafts-Spielen und einer Grillerei abgehalten.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at