Es ist alles angerichtet für ein oberösterreichisches Fußball-Fest: Wer am Samstag beim Bundesliga-Derby zwischen dem LASK und der SV Guntamatic Ried in der Paschinger Raiffeisen-Arena dabei sein will (17 Uhr), hat wohl heute die letzte Chance, Karten für das direkte Duell um die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe zu bekommen. Gestern Mittag waren nur noch Tickets für 80 Sitzplätze und 400 Stehplätze zu haben.