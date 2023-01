Hiobsbotschaft bei der SV Ried: Kapitän brach Training ab

So optimistisch waren Rieds Verantwortliche nach dem Trainingslager in Belek, dass Kapitän Marcel Ziegl nach seiner Knieverletzung bald wieder voll einsatzbereit sein wird - am gestrigen Freitag dann der Schock: Der 30-Jährige musste das Training abbrechen, da er abermals Schmerzen im Knie verspürte.

Damit wird der Mittelfeldspieler auch beim heutigen Testspiel-Doppel gegen Vorwärts Steyr und St. Pölten fehlen: Eigentlich wäre geplant gewesen, dass Ziegl nach seinem ersten 30-Minuten-Einsatz im letzten Camp-Test gegen Mura heute schon mindestens eine Halbzeit am Ball sein wird.

