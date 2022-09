Am 23. April 2022 saß Christian Heinle erstmals als offizieller Cheftrainer der SV Guntamatic Ried auf der Betreuerbank. Im Spätherbst 2021 war der 37-jährige Grieskirchner vier Mal als Interimstrainer (zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) im Einsatz. Robert Ibertsberger wurde als neuer Trainer vorgestellt, musste aber nach nur elf Spielen am 18. April 2022 schon wieder seinen Hut nehmen, seither hat Heinle das sportliche Sagen.

Die Bilanz Heinles seither ist bescheiden. In der Qualifikationsgruppe der vergangenen Saison holten die Rieder unter ihm in fünf Spielen vier Punkte, das reichte für den Klassenerhalt. In der aktuellen Saison liegt die SV Ried mit lediglich fünf Punkten aus acht Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vor allem drei Niederlagen in Serie gegen Klagenfurt, WSG Tirol und Hartberg müssen für die Rieder ein echter Warnschuss im Abstiegskampf gewesen sein.

Fans werden langsam unruhig

"Wir sind überhaupt nicht im Panikmodus. Christian Heinle sitzt zu 100 Prozent fest im Sattel", sagte SVR-Sportchef Thomas Reifeltshammer vor dem OÖ-Derby (1:1) gegen den LASK im OÖN-Interview. Daran hat sich nichts geändert, allerdings wird es in der Fanszene zunehmend unruhiger. Die Mannschaft wurde nach dem 0:3 gegen Salzburg zwar von den Zuschauern auf der West-Stehplatztribüne noch mit Applaus verabschiedet. Eine Niederlage gegen den Serienmeister ist kein Beinbruch und war zu erwarten. Der Schein trügt jedoch auf den ersten Blick, allzu viel Bonus genießen Trainer und Mannschaft nicht mehr bei den Zuschauern. Auch die Kritik an Reifeltshammer wird lauter. "Es muss endlich etwas passieren, fünf Punkte aus acht Spielen sind einfach zu wenig, so kann es jedenfalls nicht weitergehen", so der Tenor vieler Fans nach dem Salzburg-Spiel.

Offensive ein Totalausfall

Die bisherige Leistung im Torabschluss gibt Anlass zur Sorge. Vier Tore in acht Spielen, keine Mannschaft ist im Angriff ungefährlicher. Christoph Monschein – als Torjäger verpflichtet – fehlt noch das Abschlussglück, zuletzt setzte er einen Elfmeter gegen Salzburg deutlich neben das Tor. Seifedin Chabbi kommt nur zu Kurzeinsätzen und Stefan Nutz wartet seit vielen Spielen auf einen Scorerpunkt.

Der Deutsche Agyemang Diawusie, der mehr oder weniger als Ersatz für Ante Bajic geholt wurde und einen Vertrag bis 2024 unterschrieb, spielt überhaupt noch keine Rolle. In den ersten Wochen wurde von Vereinsseite mit "Trainingsrückstand" argumentiert. Bisher reichte es zu drei Einsätzen bei den Jungen Wikingern in der Regionalliga, in der Kampfmannschaft spielte Diawusie noch nicht. Morgen, Sonntag, spielt Ried auswärts gegen Austria Wien. "Es wird keine einfache Aufgabe für uns. Aber es ist egal, wie es zustande kommt, das Wichtigste ist, dass wir mit dem Punkten beginnen. Wir müssen das Spielglück erzwingen und auch einmal dreckig Punkte mitnehmen", wird Heinle in einer Presseaussendung des Vereins zitiert. Die Auswärtsstatistik der Rieder lässt keine großen Hoffnungen zu.

Eklatante Auswärtsschwäche

In den vergangenen 20 Spielen in der Fremde holten die Rieder lediglich zwei Siege. Die bescheidene Auswärtsbilanz seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga 2020: Vier Siege, elf Unentschieden, 21 Niederlagen.

Nach der Partie bei der Austria geht die Liga in eine zweiwöchige Länderspielpause. Dann könnte es am 1. Oktober in Ried zu einem echten Kellerduell gegen den aktuellen Tabellenletzten Altach kommen. Bei einer Niederlage würde es nach dem Spiel – ganz anders als im Anschluss an das Salzburg-Spiel – wohl ungemütlich und vieles von den Fans in Frage gestellt werden. Die Eingewöhnungszeit für das Trainerteam ist vorbei. Langzeitausfälle wie jene von Matthias Gragger, Nikola Stosic oder den mittlerweile wieder fitten Julian Turi sind bitter und wurden von Heinle immer wieder zu Recht ins Treffen geführt.

Keine Disziplin

Mit Oliver Kragl und Luca Kronberger wurden gegen Ende der Transferperiode noch zwei Kicker verpflichtet. Der Kader steht, damit muss Heinle jetzt arbeiten und das Bestmögliche herausholen.

Dass sich die Mannschaft in den vergangenen Partien permanent selber schwächte – die SV Ried kassierte in den acht Saisonspiele bereits fünf rote Karten – muss intern knallhart angesprochen werden. Damit hat man derzeit mehr Ausschlüsse als Tore auf dem Haben-Konto.

Mit so wenig Disziplin kann man in der Bundesliga nicht bestehen. Offensivspieler Leo Mikic hat es bereits auf zwei Ampelkarten gebracht – eine traurige Leistung. Heinle, der als akribischer Arbeiter gilt und häufig bis in die Nachtstunden Spiele mit seinen Trainerkollegen analysiert, hat angekündigt, nicht von seiner Spielidee abweichen zu wollen. Gegen Salzburg hatte Ried 50 Prozent Ballbesitz, die Passquote ist beachtlich, zudem erspielt man sich gute Chancen, die aber reihenweise vergeben werden. Das spricht für den Trainer, mehr als statistische Werte würden ihm aber Erfolge helfen.

Rückendeckung von Daxl

Einen Großteil der Mannschaft hat der 37-Jährige voll hinter sich, Sportchef Reifeltshammer wird so lange wie möglich an seinem Wunschkandidaten festhalten, schließlich würde sich Reifeltshammer mit einem erneuten Trainerwechsel auch selbst angreifbar machen. In einem Interview mit 90minuten.at hat Daxl diese Woche Heinle den Rücken gestärkt. "Wir sind der Meinung, dass wir einen sehr guten Cheftrainer haben. Ich bin guter Dinge", sagte Daxl.

Trainerwechsel gab es in den vergangenen Jahren bei der SV Ried genug. Nicht umsonst sprach man in Fußballkreisen schon vom "Rieder Trainerfriedhof". So gesehen, wäre es dem Verein, den Fans und nicht zuletzt Heinle zu wünschen, dass die Mannschaft bald in die Spur findet, damit man den Weg weitergehen kann. Die Mannschaft muss aber noch im Herbst liefern, denn ohne Punkte wird es irgendwann für jeden Trainer einmal eng.