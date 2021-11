Die Heimfestung der SV Guntamatic Ried hielt auch beim 2:2-Unentschieden gegen Meister Salzburg: Seit mittlerweile 213 Tagen ist es in elf Versuchen in der Fußball-Bundesliga keiner Mannschaft gelungen, die Innviertler vor eigenem Publikum zu besiegen. Selbst der Champions-League-Starter konnte diese Serie nicht durchbrechen – und zollte den Wikingern nach dem Spiel Respekt. "Kompliment an die Rieder Truppe, sie hat es richtig gut gemacht.