Halten die Nerven im Abstiegsendspiel zwischen Ried und Altach?

Es ist das Entscheidungsspiel für die SV Guntamatic Ried: Am Freitag kommt Altach in die Josko-Arena, nur nach einem Sieg sind die Innviertler im Kampf um den Klassenerhalt nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Und obwohl die Rieder vor zwei Monaten das bisher letzte Mal in der Bundesliga gewonnen haben, spricht viel für sie – ganz abgesehen davon, dass der Sieg in Altach gelang (2:1).