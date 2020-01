Gschweidl ist jetzt Rieds Favorit

Wer hat im Titelduell zwischen der SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt am Ende die Nase vorne? Das könnte am Ende auch von den Aktivitäten am Transfermarkt abhängen. Noch sind beide Mannschaften in der Warteposition. Die SV Ried hat die Verhandlungen zur Verpflichtung von Wunschstürmer Ronivaldo abgebrochen. Der Brasilianer muss sich heute einer MR-Untersuchung unterziehen. Unabhängig davon, wie lange die Schambeinverletzung von Ronivaldo dauert, will man im Innviertel nicht länger zuwarten. Bernd Gschweidl vom SCR Altach ist jetzt in der Pole-Position. Bei Testspieler Kresimir Kovacevic, der bis jetzt einen guten Eindruck hinterlassen hat, könnte das Testmatch am Dienstag gegen St. Pölten weitere Aufschlüsse geben. Positiv: Ante Bajic, im Herbst lange verletzt out, befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Auch Ivan Kovacec, im Herbst erst während der laufenden Meisterschaft zu den Innviertlern gestoßen, zeigt in der aktuellen Vorbereitung sehr positiv auf.

Beim Liga-Rivalen Austria Klagenfurt hat sich transfermäßig noch wenig getan. Zum Test-Auftakt gab es am Wochenende ein 1:5 gegen den Wolfsberger AC. Von der Verpflichtung eines routinierten Torhüters will man in Klagenfurt nun doch Abstand nehmen. Einziger Neuzugang ist bis dato der 20-jährige Mittelfeldspieler Mc Moordy Hüther, der aus der deutschen Regionalliga kommt. (haba)

