Grülls Kopf ist frei, der von Trainer Muslic raucht

"Es ist unglaublich bitter, das tut sehr weh", konnte es Miron Muslic, Trainer der SV Guntamatic Ried, wenige Augenblicke nach der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga am Dienstag bei Sturm Graz kaum fassen. Mit dem letzten Ballkontakt des Spiels sorgte Sturms Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic in der fünften Minute der Nachspielzeit für die neuerliche Führung der Steirer per Freistoß.

Auch gestern rauchte dem Innviertler Coach noch der Kopf. Vor allem über eine Szene vor der spielentscheidenden Aktion ärgerte sich der 38-Jährige. "Wir hatten eine Überzahlsituation, und Sturms Kiteishvili war Richtung Seitenout unterwegs. Wir brauchen ihn nur stellen und begleiten. Das hat uns den Punkt gekostet", sprach Muslic das unnötige Foul von Constantin Reiner an, der erst in der 88. Minute eingewechselt wurde. "Ein Punkt wäre für die Moral sehr wichtig gewesen, nach dem 1:1 haben wir nichts mehr zugelassen. Aber so ist eben der Fußball."

Kopfweh hatte bei der Heimreise auch Daniel Offenbacher: Der Mittelfeldspieler erlitt gegen seinen Ex-Klub eine Gehirnerschütterung, musste sich bei der Busfahrt mehrmals übergeben und fällt gegen St. Pölten aus. Ob gegen die Niederösterreicher der erste Sieg unter Muslic gelingt? Muslic: "Mir ist die Lage absolut bewusst. Das Resultat ist das Entscheidende."

Fix: Grüll im Sommer zu Rapid

Befreiter präsentierte sich in Graz Marco Grüll. Nach dem Wechsel-Theater in der Winterpause traf der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für ihn: "Das Telefon hat oft gescheppert in den letzten Wochen, aber das ist jetzt vorbei. Ich werde hier noch drei Monate Gas geben und 100 Prozent für den Verein geben." Gestern gab Rapid die ablösefreie Verpflichtung Grülls ab Sommer bekannt. Bei den Hütteldorfern erhält er einen Vertrag bis 2024.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at