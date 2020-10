Grüll: "Da kann man fast nicht Nein sagen"

Nach fünf Pflichtspielniederlagen in Serie sind die Innviertler unter Zugzwang. "Der Druck ist da, aber den sind wir gewohnt. Wenn wir an einem Strang ziehen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir aus diesem Tief rasch wieder herausfinden", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Die Hoffnungen ruhen auf dem wieder gesunden Marco Grüll: Zur Rückkehr in die Bundesliga steuerte der Stürmer in 44 Zweitliga-Partien 19 Tore und 22 Assists bei. In der laufenden Saison traf er zwei Mal. Nicht nur auf dem Rasen produzierte der ehemalige Post-Mitarbeiter und Sportartikelverkäufer Schlagzeilen: Am letzten Transfertag stieg Rapid in den Poker um den U21-Teamspieler ein – sein zukünftiger Klub steht mit Salzburg aber längst fest. Der Pongauer dürfte bereits im Winter wechseln. Gegenüber den OÖN ließ er sich entlocken: "Salzburg ist der beste Verein in Österreich. Wenn sie anklopfen, kann man fast nicht Nein sagen." Auch die Klubs sollen sich einig sein. Gegen St. Pölten schlüpft der Youngster noch ins Ried-Trikot – und will sich mit Toren und Vorlagen verabschieden: "Auch bei mir ist noch eine Steigerung möglich. Als Mannschaft kommen wir langsam dorthin, wo wir hinwollen."

Sorgen in der Defensive

Zu einem positiven Ergebnis gehört auch eine stabile Defensive. Durch die Sperre von Constantin Reiner sowie die Ausfälle von Samuel Sahin-Radlinger, Markus Lackner und Kennedy Boateng bleiben mit Thomas Reifeltshammer und Luca Meisl nur noch zwei Innenverteidiger übrig. Meisl wird doppelt motiviert sein, hatte er doch nach seinem Gastspiel in St. Pölten in der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Im Tor wird abermals Daniel Daniliuc stehen. Neben Grüll kehren auch Seth Paintsil und Daniel Offenbacher zurück. (rawa)

