Grosse rettete Ried vor einer Blamage

Am Ende klatschten, trommelten und jubelten hunderte Fans der SV Guntamatic Ried, die in der 2. Fußball-Liga in buchstäblich letzter Sekunde einer Blamage entgangen war. Mark Grosse tankte sich in der 94. Minute durch und sicherte seinem Klub mit dem Pressball gegen Amstetten-Goalie Kilian Scharner den 3:2-(1:2)-Sieg. "Es war knapp, aber wir haben verbissen um diese drei Punkte gekämpft", sagte der 24-jährige Matchwinner, der zuvor mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 (79.) die Wende eingeläutet hatte. Damit entsprangen sieben der 16 Rieder Saisontore Standardsituationen.

Grosse hat mit seinen mittlerweile sieben Treffern einen Löwenanteil am Aufwärtstrend, die "Wikinger" kletterten in der Tabelle vom neunten auf den fünften Rang. Damit sind sie im Moment auf Augenhöhe mit Titelfavorit St. Pölten, der Stripfing auswärts 1:4 unterlag.

Trotzdem war für Ried nicht alles Gold, was glänzte. Trainer Maximilian Senft hatte zum dritten Mal in Folge die idente Startelf auf den Rasen geschickt, die erste unfreiwillige Veränderung ließ aber nicht lange auf sich warten. Ersatz-Kapitän Philipp Pomer, der unglücklich von Dominik Starkl in der rechten Kniekehle getroffen worden war, humpelte in der 13. Minute mit dicker Bandage und unter Schmerzen vom Feld. Das sah nicht gut aus. Der erst 17-jährige Fabian Rossdorfer kam ins Match.

Die Verantwortung für den Fast-Selbstfaller trugen aber andere. Zum Beispiel der völlig enttäuschende Nik Marinsek oder auch Zugang Wilfried Eza, der zwar sein Premierentor für die "Wikinger" zur 1:0-Führung (17.) aus kurzer Distanz (nach Wohlmuth-Flanke) erzielte, aber beim 1:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte keine glückliche Figur abgab. Der 26-jährige Ivorer stoppte bei der Verfolgung von Niels Hahn unmotiviert seinen Lauf, dadurch konnte Amstettens Mittelfeldmann unbedrängt zum 2:1 (45.+4) einschießen. Es war der zweite Akt eines Doppelschlags. Zuvor hatte Marcel Monsberger zum 1:1 (41.) getroffen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos