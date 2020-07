Das Titelrennen in der 2. Fußball-Liga biegt in die Zielgerade ein. In der vorletzten Runde müssen beide Titelrivalen heute auswärts antreten: Die SV Guntamatic Ried benötigt in Horn einen Sieg – und hofft auf Schützenhilfe von Amstetten, das Rivale Klagenfurt empfängt.